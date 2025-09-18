Apparition / Disparition

Dans les récits évangéliques de la Résurrection de Jésus-Christ, l'apparition du Ressuscité retient souvent seule l'attention des théologiens et des commentateurs. Hans Urs von Balthasar a inversé cette tendance dans son livre Le Mystère pascal. La disparition de Jésus y est intégrée comme un événement théologique à part entière. Le phénomène de l'apparition n'est pas occulté, bien sûr, mais une place théologique est donnée à la disparition au titre de l'unité de la manifestation du Ressuscité : apparaissant et disparaissant. Jocelyne Picard s'empare de cette piste de réflexion pour souligner l'enjeu que constitue la disparition pour une théologie de la manifestation incluse dans la théologie de la Résurrection. Cet ouvrage montre que les éléments de compréhension de l'événement de la Résurrection peuvent user de moyens d'expression, de formes catégoriales, voire d'images, sans entamer la réalité de la manifestation de la Résurrection. Ainsi s'éclaire de manière renouvelée la compréhension de l'événement pascal.