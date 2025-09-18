Une histoire de la pensée politique des origines à nos jours, accessible par la taille et l'écriture. Déployant 2500 ans de pensée politique autour de la thématique centrale jamais vraiment traitée ainsi de l'individu et de la communauté, cette fresque intellectuelle se lit comme une saga passionnante. François Huguenin propose une histoire des idées sous un angle curieusement jamais traité de front, celui des rapports entre le Je et le Nous, entre l'individu et la communauté. Tout en montrant la grande rupture entre la période classique et l'époque moderne, la première centrée sur le souci du bien commun, la seconde sur la préservation des libertés individuelles, l'auteur vient nuancer une opposition parfois surjouée pour des raisons idéologiques. En consacrant un chapitre par auteur, suffisamment concis pour en proposer une vision synthétique, l'auteur déplie une histoire qui rend intelligible le développement de la pensée politique. De grands auteurs tels que Platon, Aristote et Cicéron, Thomas d'Aquin, Marsile de Padoue, Machiavel, Locke, Montesquieu, Tocqueville, Proudhon, Marx, jusqu'à, tout proches de nous, Aron ou Rawls, côtoient des auteurs moins connus. Jusqu'à ceux qui tentent de revitaliser la pensée moderne, au contact des anciens : Hannah Arendt, Leo Strauss, certains communautariens américains, et l'Eglise catholique depuis Vatican II qui offre la première synthèse aboutie entre pensées classique et moderne. Un ouvrage passionnant, précieux par sa clarté et sa pédagogie.