Les sorcelleries d'Amélie Maléfice

Découvrez 4 aventures magiques d'Amélie Maléfice réunies dans un seul recueil ! Des formules enchantées, des créatures fantastiques et des pages jeux pour plonger votre enfant dans un univers de sorcellerie captivant. Plongez dans l'univers enchanté d'Amélie Maléfice avec ce recueil qui rassemble 4 histoires complètes de la petite sorcière préférée des enfants ! Dans ce recueil, votre enfant découvrira quatre aventures palpitantes : Le livre des formules magiques : Par ennui, Amélie et Odilon volent le Grand Livre des Formules magiques et transforment accidentellement la soeur d'Odilon en chat ; Le crapaud infernal : Ravie de recevoir un crapaud bavard à la mode, Amélie découvre qu'il est insupportable et tente de lui jeter un sort qui le fait gonfler comme un ballon ; Le secret des sorciers : Amélie s'interroge sur le mystérieux pouvoir de Siméon lorsque tout le monde, de sa soeur à la maîtresse en passant par les camarades, se met soudainement à lui obéir ; Le balai envoûté : Amélie et Siméon empruntent secrètement le balai volant de Jessica, mais quand celle-ci les surprend et les fait tomber, Amélie propose un sort pour que la langue de cette grande soeur tyrannique se mette à fourcher... Ce livre unique mélange des jeux à la fin de chaque histoire pour prolonger le plaisir, des pages à personnaliser au fur et à mesure de la lecture et des illustrations colorées pour les enfants dès 6 ans ! Lune Bleue : des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la lecture et ne plus s'en passer !