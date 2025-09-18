C'est (pas) moi, c'est mes idées noires

Tu te sens parfois submergé par des pensées sombres ? Ce guide illustré avec humour t'accompagne pour mieux comprendre tes émotions et retrouver ton équilibre. Dans ce livre unique, découvre des outils concrets pour faire face aux défis émotionnels de l'adolescence. A travers des illustrations pleines d'humour et de sensibilité, nous abordons ensemble les sujets qui te préoccupent : anxiété, stress scolaire, image de soi, relations avec les autres etc. Plus qu'un simple guide, ce livre devient ton allié pour traverser les moments difficiles. Avec des témoignages authentiques , des activités pratiques et des conseils bienveillants, tu trouveras ton propre chemin vers le bien-être et la confiance en toi. Une approche positive et bienveillante, un ton à hauteur d'ados : Des exemples qui peuvent toucher tous les lecteurs Des témoignages, des activités et des jeux pour dédramatiser le sujet Un traitement graphique plein d'humour et de sensibilité
Par
Clémentine Latron, Béatrice Millêtre Chez
Nathan
