Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

C'est (pas) moi, c'est mes idées noires

Clémentine Latron, Béatrice Millêtre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tu te sens parfois submergé par des pensées sombres ? Ce guide illustré avec humour t'accompagne pour mieux comprendre tes émotions et retrouver ton équilibre. Dans ce livre unique, découvre des outils concrets pour faire face aux défis émotionnels de l'adolescence. A travers des illustrations pleines d'humour et de sensibilité, nous abordons ensemble les sujets qui te préoccupent : anxiété, stress scolaire, image de soi, relations avec les autres etc. Plus qu'un simple guide, ce livre devient ton allié pour traverser les moments difficiles. Avec des témoignages authentiques , des activités pratiques et des conseils bienveillants, tu trouveras ton propre chemin vers le bien-être et la confiance en toi. Une approche positive et bienveillante, un ton à hauteur d'ados : Des exemples qui peuvent toucher tous les lecteurs Des témoignages, des activités et des jeux pour dédramatiser le sujet Un traitement graphique plein d'humour et de sensibilité

Par Clémentine Latron, Béatrice Millêtre
Chez Nathan

|

Auteur

Clémentine Latron, Béatrice Millêtre

Editeur

Nathan

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur C'est (pas) moi, c'est mes idées noires par Clémentine Latron, Béatrice Millêtre

Commenter ce livre

 

C'est (pas) moi, c'est mes idées noires

Clémentine Latron, Béatrice Millêtre

Paru le 25/09/2025

128 pages

Nathan

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095035488
9782095035488
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.