C'est (pas) moi, c'est mes idées noires

Tu te sens parfois submergé par des pensées sombres ? Ce guide illustré avec humour t'accompagne pour mieux comprendre tes émotions et retrouver ton équilibre. Dans ce livre unique, découvre des outils concrets pour faire face aux défis émotionnels de l'adolescence. A travers des illustrations pleines d'humour et de sensibilité, nous abordons ensemble les sujets qui te préoccupent : anxiété, stress scolaire, image de soi, relations avec les autres etc. Plus qu'un simple guide, ce livre devient ton allié pour traverser les moments difficiles. Avec des témoignages authentiques , des activités pratiques et des conseils bienveillants, tu trouveras ton propre chemin vers le bien-être et la confiance en toi. Une approche positive et bienveillante, un ton à hauteur d'ados : Des exemples qui peuvent toucher tous les lecteurs Des témoignages, des activités et des jeux pour dédramatiser le sujet Un traitement graphique plein d'humour et de sensibilité