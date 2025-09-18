De toute l'oeuvre de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme est sans doute l'ouvrage le plus cité et le plus commenté. Mais le débat qui s'est instauré d'emblée autour de la démarche wébérienne atteste la difficulté chez des lecteurs peu habitués à mettre en relation causale, même sur le mode d'"affinités électives", des registres d'action et de rationalité aussi apparemment hétérogènes que la religion et l'économie, à accepter les termes de la question et le champ de cohérence de la réponse construits par Max Weber. En proposant au lecteur francophone une édition scientifique de cette étude, qui rassemble, en outre, une série de textes jusque-là inédits en français et propres à en expliciter le sens - les "Anticritiques", dans lesquelles Weber répond longuement aux objections qui lui avaient été opposées -, mais aussi la première version de l'étude sur les sectes protestantes américaines, et ce, dans une traduction qui se veut scrupuleusement attentive à la richesse et à la subtilité de l'analyse wébérienne, Jean-Pierre Grossein donne la possibilité d'une lecture nouvelle de ce grand texte, lequel peut encore nous aider à approcher les questions les plus vitales qui travaillent nos sociétés contemporaines. Un appareil critique important et une présentation à la fois historique et analytique font de cette édition l'indispensable outil de travail pour accéder à une oeuvre aujourd'hui "canonique".