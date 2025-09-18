Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La maîtresse italienne

Jean-Marie Rouart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il a connu des femmes. Il a été amoureux. Mais aucune ne lui a inspiré une telle ivresse. A croire que ce n'est pas un souffle qu'exhalent les lèvres de cette femme, mais du feu". Figure méconnue de l'histoire, la séduisante comtesse Miniaci demeure au coeur d'une énigme de premier ordre. Sans elle, Napoléon n'aurait pu tromper la surveillance de tous ceux qui guettaient le moindre de ses mouvements sur l'île d'Elbe. Particulièrement le jeune colonel Campbell, chargé par les Anglais d'empêcher sa fuite. La passion entre la belle Florentine et l'officier britannique était-elle un piège ? Quel rôle cette mystérieuse aristocrate a-t-elle véritablement joué dans l'évasion épique de l'Empereur, permettant la formidable épopée des Cent-Jours ?

Par Jean-Marie Rouart
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jean-Marie Rouart

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La maîtresse italienne par Jean-Marie Rouart

Commenter ce livre

 

La maîtresse italienne

Jean-Marie Rouart

Paru le 18/09/2025

208 pages

Editions Gallimard

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073116659
9782073116659
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.