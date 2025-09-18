La maîtresse italienne

"Il a connu des femmes. Il a été amoureux. Mais aucune ne lui a inspiré une telle ivresse. A croire que ce n'est pas un souffle qu'exhalent les lèvres de cette femme, mais du feu". Figure méconnue de l'histoire, la séduisante comtesse Miniaci demeure au coeur d'une énigme de premier ordre. Sans elle, Napoléon n'aurait pu tromper la surveillance de tous ceux qui guettaient le moindre de ses mouvements sur l'île d'Elbe. Particulièrement le jeune colonel Campbell, chargé par les Anglais d'empêcher sa fuite. La passion entre la belle Florentine et l'officier britannique était-elle un piège ? Quel rôle cette mystérieuse aristocrate a-t-elle véritablement joué dans l'évasion épique de l'Empereur, permettant la formidable épopée des Cent-Jours ?