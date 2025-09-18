Pokemon Ecarlate et Violet Tome 3

Le combat contre les Pokémon Dominants s'engage afin de récupérer les Epices Secrètes ! Violet, le Prince de la Vitesse et Ecarlate, la chasseuse de trésors, se retrouvent enfin face à face ! Mais cette dernière réussit à s'emparer du Miraidon de Violet ? ! Le combat d'Arène contre Mashynn ! L'assaut sur l'équipe feu de la Team Star ! L'affrontement contre le Dominant Acier-Tranché ! Les combats s'enchaînent, gardez les yeux grands ouverts si vous ne voulez rien rater ! Une aventure qui décoiffe dans la région de Paldea, inspirée des jeux Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet !