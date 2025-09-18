Un thème passion, le judoaité de manière globale : un docu, une interview de pro, une BD... et des cartes à collectionner. Une approche complète du thème du judo, avec : - 12 double-pages de documentaire, avec des photos et des illustrations, pour tout savoir sur le judo - 6 pas-à-pas illustrés pour apprendre les mouvements de base - une interview - une BD pour rigoler - les métiers autour du judo - un test de personnalité - des cartes à collectionner