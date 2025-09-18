Inscription
Le judo

Laurent Audouin, Carole Bourset

Un thème passion, le judoaité de manière globale : un docu, une interview de pro, une BD... et des cartes à collectionner. Une approche complète du thème du judo, avec : - 12 double-pages de documentaire, avec des photos et des illustrations, pour tout savoir sur le judo - 6 pas-à-pas illustrés pour apprendre les mouvements de base - une interview - une BD pour rigoler - les métiers autour du judo - un test de personnalité - des cartes à collectionner

Laurent Audouin, Carole Bourset
Editions Auzou

Laurent Audouin, Carole Bourset

Editions Auzou

Sport

Le judo

Laurent Audouin, Carole Bourset

Paru le 18/09/2025

48 pages

Editions Auzou

12,95 €

9791039558624
