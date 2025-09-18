Inscription
Les feux de la fortune

A la mort de Diamond, sa mère aborigène, Ben est confronté à la réalité de sa condition dans une société blanche australienne. Il voue une haine mortelle au médecin qui a refusé de soigner sa mère. Mais la fille de celui-ci pourrait lui permettre de retrouver son père et faire enfin la paix avec son passé... Une saga inoubliable dans l'Australie des premiers pionniers Ben Backman a pu être préservé durant son enfance de l'ostracisme qui frappe les métis, nés comme lui de père inconnu. Car sa mère, aborigène, s'est enrichie en exploitant un filon d'or. Mais le jour où leur voisin, le docteur Thurlwell, refuse de la soigner, le jeune garçon est brutalement confronté à la réalité de sa condition. Fou de chagrin, Ben n'a plus qu'une raison de vivre : rebâtir sa fortune et s'imposer dans la bonne société de Brisbane. Jusqu'au jour où réapparaît Phoebe Thurlwell, la fille du médecin, qui vient lui demander de faire la paix. Ben emmènera la jeune femme au coeur du bush, sur les terres de ses ancêtres, loin de Brisbane et de ses préjugés. Mais auparavant, il lui faudra découvrir le secret de sa naissance et affronter l'homme dont sa mère lui a caché le nom. Dans l'Australie de la fin du XIXe siècle, une flamboyante saga, où Patricia Shaw déploie ses fabuleux talents de conteuse et d'historienne.

Les feux de la fortune

Patricia Shaw, Patricia Shaw trad. Marc Saporta

Paru le 18/09/2025

704 pages

11,95 €

9791039205412
