Préférant miséricorde à rigueur et sévérité de justice

La société d'hierétait-elle vraiment plus violente que celle d'aujourd'hui ? Une passionnante histoire de la justice et des crimes et délits au xviie siècle à travers l'analyse des centaines de lettres de pardon des ducs de Lorraine. Sous l'Ancien Régime, la justice reposait sur une répression impitoyable du crime, mais aussi sur la miséricorde. A aucune autre époque la justice n'a autant mis à mort, mais le pouvoir souverain déchargeait également les coupables des peines encourues en leur octroyant des lettres de grâce. Ces dernières imposaient des compensations au crime commis et exigeaient la réconciliation entre les parties, assurant ainsi la réintégration des bénéficiaires dans le corps social. Ces lettres constituent de précieux documents aussi bien pour l'histoire judiciaire et criminelle que pour l'histoire des mentalités. Le corpus des lettres lorraines qui fait l'objet de ce volume est exceptionnel par son ampleur et son étendue chronologique. Une importante sélection de lettres du xviie siècle est ici éditée et analysée, ouvrant une fenêtre passionnante sur la société lorraine de l'Ancien Régime.