Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Préférant miséricorde à rigueur et sévérité de justice

Antoine Follain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La société d'hierétait-elle vraiment plus violente que celle d'aujourd'hui ? Une passionnante histoire de la justice et des crimes et délits au xviie siècle à travers l'analyse des centaines de lettres de pardon des ducs de Lorraine. Sous l'Ancien Régime, la justice reposait sur une répression impitoyable du crime, mais aussi sur la miséricorde. A aucune autre époque la justice n'a autant mis à mort, mais le pouvoir souverain déchargeait également les coupables des peines encourues en leur octroyant des lettres de grâce. Ces dernières imposaient des compensations au crime commis et exigeaient la réconciliation entre les parties, assurant ainsi la réintégration des bénéficiaires dans le corps social. Ces lettres constituent de précieux documents aussi bien pour l'histoire judiciaire et criminelle que pour l'histoire des mentalités. Le corpus des lettres lorraines qui fait l'objet de ce volume est exceptionnel par son ampleur et son étendue chronologique. Une importante sélection de lettres du xviie siècle est ici éditée et analysée, ouvrant une fenêtre passionnante sur la société lorraine de l'Ancien Régime.

Par Antoine Follain
Chez Presses universitaires de Strasbourg

|

Auteur

Antoine Follain

Editeur

Presses universitaires de Strasbourg

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Préférant miséricorde à rigueur et sévérité de justice par Antoine Follain

Commenter ce livre

 

Préférant miséricorde à rigueur et sévérité de justice

Antoine Follain

Paru le 18/09/2025

620 pages

Presses universitaires de Strasbourg

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034402588
9791034402588
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.