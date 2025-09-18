Inscription
#Beaux livres

400 robes

Evelien Cabie, Britt Guetens

ActuaLitté
Des patrons à mixer et à assortir pour créer plus de 400 robes contemporaines, du 34 au 62 Evelien Cabie et Britt Guetens, de la marque de patrons Notches, proposent des pièces de patron ingénieusement conçues pour créer une vaste collection de robes. En combinant les pièces de patron entre elles, vous avez le choix parmi plus de 400 modèles de robes à coudre. Que vous aimiez l'élégance intemporelle, le volume ludique ou la simplicité moderne, ce livre offre la liberté de créer des robes qui reflètent votre véritable personnalité. Ce livre vous guide à travers chaque technique et chaque étape de couture. Il vous explique également comment adapter les pièces de patron à votre morphologie.

Par Evelien Cabie, Britt Guetens
Chez Marie Claire Editions

Auteur

Evelien Cabie, Britt Guetens

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Couture, tricot

400 robes

Evelien Cabie, Britt Guetens

Paru le 18/09/2025

144 pages

Marie Claire Editions

29,90 €

ActuaLitté
9791032311677
© Notice établie par ORB
