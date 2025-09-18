Inscription
#Essais

Cadavres et pauvreté

Anne Carol, Elisabeth Anstett

ActuaLitté
Ce livre explore les effets de la pauvreté sur les rites funéraires, mais aussi les solidarités mises en oeuvre pour assurer les funérailles des plus pauvres. Sommes-nous tous égaux dans la mort, ou bien les inégalités économiques et sociales trouvent-elles, post mortem, un ultime terrain pour s'exprimer ? La pauvreté des défunts ou des endeuillés a-t-elle un impact sur les soins mortuaires et les rites funéraires ? Et comment les sociétés gèrent-elles les dépouilles des plus démunis ? En Europe, depuis la fin de l'époque moderne, le sort des cadavres est progressivement devenu un marqueur des sensibilités funéraires : procurer à chacun des funérailles décentes s'est imposé comme un devoir d'affection. Mais partout, ces impératifs moraux doivent composer avec des contraintes financières. Fondé sur des exemples tirés du cas français et de pays voisins, cet ouvrage explore les multiples façons dont le dénuement et la précarité économiques ont affecté et continuent d'affecter de nos jours les modalités de traitement des défunts, matériellement et symboliquement. Il donne à voir les acteurs mobilisés pour prendre en charge la dépouille des plus pauvres, qu'il s'agisse d'institutions, de collectifs religieux, culturels ou politiques, ou des proches eux-mêmes ; il recense les solutions proposées, allant des dispositifs légaux aux bricolages solidaires, et s'interroge aussi sur leurs limites. Les contributions issues de l'anthropologie sociale, de l'archéologie, du droit, de l'histoire et de la sociologie posent un jalon dans le champ émergeant de la nécro-économie en éclairant un aspect particulier des relations que les vivants entretiennent avec les morts.

Par Anne Carol, Elisabeth Anstett
Chez Presses de L'Université de Provence

|

Auteur

Anne Carol, Elisabeth Anstett

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Ethnologie et anthropologie

Cadavres et pauvreté

Anne Carol, Elisabeth Anstett

Paru le 18/09/2025

278 pages

Presses de L'Université de Provence

29,00 €

9791032005699
