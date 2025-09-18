Araignées, foule, avion, oignons, chauves... Bienvenue dans le monde des phobies ! Deux types sont assis côte à côte dans un avion. L'un tremble et a des sueurs froides quand l'avion décolle, l'autre manque de s'évanouir à la vue de son plateau repas. Le premier a la phobie de l'avion, le second, la phobie des oignons. Chacun trouve son voisin complètement bizarre... Les autres personnages de cette fiction documentaire n'ont rien à envier à ces deux-là : phobie scolaire, agoraphobie, phobie des araignées, phobie des chauves, phobie des mots trop longs... Les humains peuvent avoir peur de tout, comme l'explique le DSM-5, la bible américaine de la psychiatrie. Mais d'où viennent ces peurs, comment s'expriment-elles, et comment les dépasser ? Fenêtre sur frousse brosse un portrait passionnant des troubles anxieux, avec beaucoup d'humour et sans catastrophisme.