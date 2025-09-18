Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Au fil de l'histoire suisse

François Walter

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Suivre les traces des Habsbourg, découvrir les différents sites emblématiques du Lac des Quatre-Cantons, revivre la bataille de Morgarten, voici quelques exemples de balades que propose l'historien François Walter dans cet ouvrage qui est à la fois un livre d'histoire de la Suisse et un guide. Il se propose de relire l'histoire à travers les sites significatifs qui l'illustre, en proposant 10 itinéraires à travers la Suisse centrale et septentrionale sous forme de balades et de visites de sites et de musées. Nous vous souhaitons de très belles découvertes !

Par François Walter
Chez Editions Livreo-Alphil

|

Auteur

François Walter

Editeur

Editions Livreo-Alphil

Genre

Suisse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au fil de l'histoire suisse par François Walter

Commenter ce livre

 

Au fil de l'histoire suisse

François Walter

Paru le 23/10/2025

Editions Livreo-Alphil

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889502868
9782889502868
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.