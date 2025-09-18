Au fil de l'histoire suisse

Suivre les traces des Habsbourg, découvrir les différents sites emblématiques du Lac des Quatre-Cantons, revivre la bataille de Morgarten, voici quelques exemples de balades que propose l'historien François Walter dans cet ouvrage qui est à la fois un livre d'histoire de la Suisse et un guide. Il se propose de relire l'histoire à travers les sites significatifs qui l'illustre, en proposant 10 itinéraires à travers la Suisse centrale et septentrionale sous forme de balades et de visites de sites et de musées. Nous vous souhaitons de très belles découvertes !