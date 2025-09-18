Inscription
Ensemble contre le racisme

Carina Louart, Véronique Maribon-Ferret, Rémi Saillard

La tolérance à l'égard de certaines populations, les Roms, les musulmans, les juifs et les Noirs en particulier, a diminué ces dernières années en raison des conflits internationaux et des crises, exploités par des partis d'extrême droite xénophobes, particulièrement hostiles à l'immigration. Cette tendance est inquiétante. Plus que jamais, il est important de bien comprendre les mécanismes et les dangers du racisme pour mieux le terrasser. C'est en partie l'objet de cet ouvrage. D'où vient l'idée de race ? Peut-on être raciste sans le savoir ? Une personne racisée, ça veut dire quoi ? Etre contre les migrants, c'est être raciste ? Pourquoi tant de racisme dans le sport ? Comment m'engager contre le racisme ? 50 questions-réponses illustrées dans ce J'ai tout compris pour cerner les mécanismes du racisme et se débarrasser de ce fléau.

Ensemble contre le racisme

Carina Louart, Véronique Maribon-Ferret, Rémi Saillard

Paru le 18/09/2025

76 pages

Privat

13,90 €

