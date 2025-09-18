Vos questions peuvent tout changer

ET SI CE N'ETAIENT PAS LES REPONSES QUI MANQUAIENT... MAIS LES BONNES QUESTIONS ? Nous sous-estimons la force de nos questions et leur impact sur nos manières de penser. Pourtant, une seule question peut débloquer une situation, éclairer une décision, stimuler la créativité ou transformer la dynamique d'une équipe. Découvrez au fil des pages plus de 50 questions clés pour mieux écouter, briser les suppositions, changer de perspective ; et remplacez les questions qui vous font hésiter par celles qui vous font avancer. Apprenez à poser la bonne question, de la bonne manière, au bon moment !