Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Vos questions peuvent tout changer

Rémi Larrousse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ET SI CE N'ETAIENT PAS LES REPONSES QUI MANQUAIENT... MAIS LES BONNES QUESTIONS ? Nous sous-estimons la force de nos questions et leur impact sur nos manières de penser. Pourtant, une seule question peut débloquer une situation, éclairer une décision, stimuler la créativité ou transformer la dynamique d'une équipe. Découvrez au fil des pages plus de 50 questions clés pour mieux écouter, briser les suppositions, changer de perspective ; et remplacez les questions qui vous font hésiter par celles qui vous font avancer. Apprenez à poser la bonne question, de la bonne manière, au bon moment !

Par Rémi Larrousse
Chez Eyrolles

|

Auteur

Rémi Larrousse

Editeur

Eyrolles

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vos questions peuvent tout changer par Rémi Larrousse

Commenter ce livre

 

Vos questions peuvent tout changer

Rémi Larrousse

Paru le 18/09/2025

200 pages

Eyrolles

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416019913
9782416019913
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.