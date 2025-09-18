Histoires paranormales

Des enfants extraordinaires Lorsque l'on évoque les cas troublants d'amis dits "imaginaires" , les intrigantes apparitions de la Vierge, les souvenirs précis de vies antérieures ou encore les maisons hantées, force est de constater - dans une très grande majorité de ces affaires - la présence d'enfants ou d'adolescents. Ceux-ci seraient-ils plus susceptibles que les adultes d'être les témoins, les victimes ou les acteurs de phénomènes paranormaux ? A travers quinze histoires extraordinaires, soigneusement étayées par des témoignages sérieux et des archives documentées, David Galley nous entraîne dans des affaires passionnantes qui défient l'entendement. Comment expliquer les dons de certains enfants capables, devant des scientifiques, de tordre des objets métalliques par la seule force de leur pensée ? Que penser de ces jeunes garçons évoquant avec précision leur "vie d'avant" ? Comment ne pas être troublés par les exorcismes pratiqués sur de jeunes filles s'exprimant dans une langue ancienne, connue seulement de quelques spécialistes linguistiques ? Et comment ne pas être interloqués par ces phénomènes incroyables qui semblent totalement liés à la présence d'enfants dans certaines maisons ? Documentariste, journaliste et auteur reconnu, David Galley mène depuis plus de vingt ans des enquêtes rigoureuses sur les phénomènes inexpliqués et les énigmes historiques. Conjugant recherches approfondies et investigations minutieuses sur le terrain, son expérience précieuse en fait aujourd'hui l'un des spécialistes incontournables du paranormal.