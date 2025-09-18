Véritable révolution automobile pour l'entrée de gamme, la Renault Twingo allie une conception astucieuse à un petit volume monocorps encore jamais vu. Résultant d'un programme de vingt années d'études de carrosseries, Twingo propose à ses clients d'inventer la vie qui convient le mieux à ses multiples usages. La commercialisation, calquée sur les tendances de la mode, déploya sept collections et de très nombreuses séries limitées, avec des évolutions d'équipements et de motorisations adaptées aux normes anti-pollution de plus en plus restrictives, tout en améliorant ses performances routières. Pour qui souhaite tout connaître des études, des prototypes, des essais, des différentes versions, des articles de presse, essais et comparatifs, des publicités et des caractéristiques techniques, cet ouvrage propose un récapitulatif détaillé de quinze années de l'exceptionnelle Twingo, de 1992 à 2007.