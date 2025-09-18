La respiration en pratique

Ces 63 cartes comportent autant d'exercices de respiration pour favoriser le calme, la sérénité et l'épanouissement. Reconnectez-vous à la puissance de votre souffle Le souffle est bien plus qu'un simple acte vital : il a le pouvoir de vous revitaliser, d'apaiser votre esprit ou de vous emplir d'une énergie nouvelle. Ce coffret vous ouvre les portes d'un univers riche et apaisant, où chaque respiration devient un pas vers l'équilibre. Grâce à ces 63 cartes créées par Isabel Tew, explorez une multitude de techniques de respiration issues de différentes traditions. Laissez-vous guider pour instaurer une routine qui vous ressemble - ; pour une meilleure santé, plus de sérénité et de joie au quotidien. Respirer, c'est vivre pleinement. Découvrez comment faire de votre souffle un véritable allié de transformation.