Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La respiration en pratique

Isabel Tew

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ces 63 cartes comportent autant d'exercices de respiration pour favoriser le calme, la sérénité et l'épanouissement. Reconnectez-vous à la puissance de votre souffle Le souffle est bien plus qu'un simple acte vital : il a le pouvoir de vous revitaliser, d'apaiser votre esprit ou de vous emplir d'une énergie nouvelle. Ce coffret vous ouvre les portes d'un univers riche et apaisant, où chaque respiration devient un pas vers l'équilibre. Grâce à ces 63 cartes créées par Isabel Tew, explorez une multitude de techniques de respiration issues de différentes traditions. Laissez-vous guider pour instaurer une routine qui vous ressemble - ; pour une meilleure santé, plus de sérénité et de joie au quotidien. Respirer, c'est vivre pleinement. Découvrez comment faire de votre souffle un véritable allié de transformation.

Par Isabel Tew
Chez Medicis Edition

|

Auteur

Isabel Tew

Editeur

Medicis Edition

Genre

Garder la forme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La respiration en pratique par Isabel Tew

Commenter ce livre

 

La respiration en pratique

Isabel Tew

Paru le 16/10/2025

80 pages

Medicis Edition

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385000448
9782385000448
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.