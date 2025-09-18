Inscription
#Essais

La France du crime

Emmanuel Pierrat

ActuaLitté
De Marseille à Nantes, de Lyon à l'Alsace en passant par Paris ou encore la Normandie, du docteur Petiot au juge Michel, entre un coup de poignard et une rasade de poison, à travers les villes, les banlieues, les villages et les campagnes, c'est à un singulier tour de France que nous convie Emmanuel Pierrat. Bien confortablement installé, aux premières loges, vous assisterez à l'assouvissement de pulsions irrépressibles, à des vengeances implacables, à la stupidité et au génie humains, à la mise en scène de la cruauté la plus noire et de toutes les autres passions tristes : des parricides, des étrangleurs, des tueurs en série, des assassins de tous poils, des enragés aux mains sanglantes, des psychopathes à l'âme tourmentée et même quelques victimes d'erreurs judiciaires. En près de 33 ans de carrière, Emmanuel Pierrat a arpenté 164 palais de justice et 186 établissements pénitentiaires, de l'Hexagone aux Outre-mer. Très attaché aux lieux dont l'histoire est hantée par de " grands " faits-divers devenus intemporels, il partage ici trente récits inoubliables, choisis pour leur intensité, à la fois romanesque, extraordinaire et glaçante. Un tour de France du crime, entre frissons et fascination, pour tous ceux qui aiment explorer les recoins les plus sombres de l'âme humaine.

Par Emmanuel Pierrat
Chez Christine Bonneton

|

Auteur

Emmanuel Pierrat

Editeur

Christine Bonneton

Genre

Criminalité

La France du crime

Emmanuel Pierrat

Paru le 18/09/2025

360 pages

Christine Bonneton

17,90 €

ActuaLitté
9782384871971
© Notice établie par ORB
