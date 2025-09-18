La France du crime

De Marseille à Nantes, de Lyon à l'Alsace en passant par Paris ou encore la Normandie, du docteur Petiot au juge Michel, entre un coup de poignard et une rasade de poison, à travers les villes, les banlieues, les villages et les campagnes, c'est à un singulier tour de France que nous convie Emmanuel Pierrat. Bien confortablement installé, aux premières loges, vous assisterez à l'assouvissement de pulsions irrépressibles, à des vengeances implacables, à la stupidité et au génie humains, à la mise en scène de la cruauté la plus noire et de toutes les autres passions tristes : des parricides, des étrangleurs, des tueurs en série, des assassins de tous poils, des enragés aux mains sanglantes, des psychopathes à l'âme tourmentée et même quelques victimes d'erreurs judiciaires. En près de 33 ans de carrière, Emmanuel Pierrat a arpenté 164 palais de justice et 186 établissements pénitentiaires, de l'Hexagone aux Outre-mer. Très attaché aux lieux dont l'histoire est hantée par de " grands " faits-divers devenus intemporels, il partage ici trente récits inoubliables, choisis pour leur intensité, à la fois romanesque, extraordinaire et glaçante. Un tour de France du crime, entre frissons et fascination, pour tous ceux qui aiment explorer les recoins les plus sombres de l'âme humaine.