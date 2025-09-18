Les secrets d'Alfred Lindecker

Que s'est-il passé le 12 mars 1956 dans ce petit pavillon de Royat, non loin du pont des Soupirs ? Alfred Lindecker, ingénieur chez Michelin, a-t-il tué sa jeune et belle épouse de deux coups de révolver ou s'est-elle suicidée comme il ne cessera jamais de l'affirmer ? Rentré déjeuner chez lui à l'heure présumée de la mort, il est tout de suite suspecté ; d'autant que le couple semble battre de l'aile. Le test de paraffine, une première en France, s'avère positif. Il est incarcéré. La presse nationale s'empare de l'affaire et en fait ses choux gras. Sept mois durant, le juge d'instruction et Alfred Lindecker s'opposent dans un duel sans merci. Neuf interrogatoires en cinquante et un jours ! Intime conviction contre esprit cartésien. Fortes présomptions contre déductions logiques. Drame de la jalousie affirme le juge. Hypersensibilité et dépression rétorque l'ingénieur. Et, finalement, non-lieu pour absence de preuves formelles. Le crime de Royat, encore présent à l'esprit des Auvergnats, fait partie de ces affaires retentissantes jamais élucidées qui donnent, aujourd'hui encore, lieu à moult interprétations. Mais qui est Alfred Lindecker ? Le bâtonnier Portejoie et l'écrivain Joseph Vebret revisitent l'affaire de fond en comble pour tenter de cerner ce véritable personnage de roman noir. Réputé autoritaire et maniaque, veuf pour la troisième fois, fascinant de maîtrise, d'intelligence et de détermination, il ne montra jamais le moindre signe de faiblesse, la plus petite émotion. Quels secrets a-t-il emportés à jamais ?