Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les secrets d'Alfred Lindecker

Joseph Vebret, Gilles-Jean Portejoie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que s'est-il passé le 12 mars 1956 dans ce petit pavillon de Royat, non loin du pont des Soupirs ? Alfred Lindecker, ingénieur chez Michelin, a-t-il tué sa jeune et belle épouse de deux coups de révolver ou s'est-elle suicidée comme il ne cessera jamais de l'affirmer ? Rentré déjeuner chez lui à l'heure présumée de la mort, il est tout de suite suspecté ; d'autant que le couple semble battre de l'aile. Le test de paraffine, une première en France, s'avère positif. Il est incarcéré. La presse nationale s'empare de l'affaire et en fait ses choux gras. Sept mois durant, le juge d'instruction et Alfred Lindecker s'opposent dans un duel sans merci. Neuf interrogatoires en cinquante et un jours ! Intime conviction contre esprit cartésien. Fortes présomptions contre déductions logiques. Drame de la jalousie affirme le juge. Hypersensibilité et dépression rétorque l'ingénieur. Et, finalement, non-lieu pour absence de preuves formelles. Le crime de Royat, encore présent à l'esprit des Auvergnats, fait partie de ces affaires retentissantes jamais élucidées qui donnent, aujourd'hui encore, lieu à moult interprétations. Mais qui est Alfred Lindecker ? Le bâtonnier Portejoie et l'écrivain Joseph Vebret revisitent l'affaire de fond en comble pour tenter de cerner ce véritable personnage de roman noir. Réputé autoritaire et maniaque, veuf pour la troisième fois, fascinant de maîtrise, d'intelligence et de détermination, il ne montra jamais le moindre signe de faiblesse, la plus petite émotion. Quels secrets a-t-il emportés à jamais ?

Par Joseph Vebret, Gilles-Jean Portejoie
Chez Christine Bonneton

|

Auteur

Joseph Vebret, Gilles-Jean Portejoie

Editeur

Christine Bonneton

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les secrets d'Alfred Lindecker par Joseph Vebret, Gilles-Jean Portejoie

Commenter ce livre

 

Les secrets d'Alfred Lindecker

Joseph Vebret, Gilles-Jean Portejoie

Paru le 23/10/2025

260 pages

Christine Bonneton

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384871414
9782384871414
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.