Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Droit des sociétés et des groupements d'affaires DCG UE2

Pascal Lainé, Christine Alglave

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage présente les corrigés des cas pratiques proposés dans le volume "Enoncé", qui couvre l'intégralité du référentiel : l'entreprise en société, les principaux types de sociétés, l'économie sociale et solidaire et le monde des affaires, les autres groupements, la prévention des difficultés et le droit pénal. Conformément à la nature de l'épreuve, la pochette propose, pour chaque cas (au total plus d'une trentaine), de vous entraîner à régler des situations pratiques et à analyser des documents. Enfin, une analyse des derniers sujets d'examen vous permettra de découvrir les thèmes déjà abordés.

Par Pascal Lainé, Christine Alglave
Chez Editions Corroy

|

Auteur

Pascal Lainé, Christine Alglave

Editeur

Editions Corroy

Genre

DCG2 Droit des sociétés

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit des sociétés et des groupements d'affaires DCG UE2 par Pascal Lainé, Christine Alglave

Commenter ce livre

 

Droit des sociétés et des groupements d'affaires DCG UE2

Pascal Lainé, Christine Alglave

Paru le 03/09/2025

148 pages

Editions Corroy

20,59 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384641796
9782384641796
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.