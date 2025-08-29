Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Objectif crochet Mes 3 premiers amigurumis

Aurélie Garcin, Céline Cantat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Initiez-vous aux amigurumis en photos pas à pas et crochetez votre premier amigurumi grâce aux tutoriels et matériel disponibles dans le kit ! Les amigurumis sont les stars du crochet surtout lorsqu'il s'agit de petits animaux tout mignons. Sacha le chat, Naru le panda roux et Sami le corgi vous feront découvrir les trucs et astuces indispensables au crochet avec 28 pages de conseils techniques pour débuter et 3 tutoriels en photos pas à pas.

Par Aurélie Garcin, Céline Cantat
Chez Les Editions de Saxe

|

Auteur

Aurélie Garcin, Céline Cantat

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Objectif crochet Mes 3 premiers amigurumis par Aurélie Garcin, Céline Cantat

Commenter ce livre

 

Objectif crochet Mes 3 premiers amigurumis

Aurélie Garcin

Paru le 29/08/2025

64 pages

Les Editions de Saxe

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782756542621
9782756542621
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.