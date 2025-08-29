Objectif crochet Mes 3 premiers amigurumis

Initiez-vous aux amigurumis en photos pas à pas et crochetez votre premier amigurumi grâce aux tutoriels et matériel disponibles dans le kit ! Les amigurumis sont les stars du crochet surtout lorsqu'il s'agit de petits animaux tout mignons. Sacha le chat, Naru le panda roux et Sami le corgi vous feront découvrir les trucs et astuces indispensables au crochet avec 28 pages de conseils techniques pour débuter et 3 tutoriels en photos pas à pas.