Mes jolies Peinture magique Forêt

Un livre de peinture magique avec un pinceau à réservoir d'eau et de l'encre qui s'efface. 7 jolies illustrations et 7 cherche et trouve. Les tout-petits n'ont plus besoin de tablier pour faire de la peinture. Il suffit de remplir le réservoir du pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur l'un des dessins pour que des couleurs éclatantes apparaissent comme par magie ! Une dizaine de minutes plus tard, la page est sèche et la couleur disparaît. On peut recommencer autant de fois que l'on veut ! Au verso de chaque page, un jeu invite à repérer des objets et à les compter. Une joyeuse façon d'apprendre en s'amusant !