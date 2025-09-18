Le petit guide de la chiromancie

Découvrez la lecture des lignes de la main. Pratique divinatoire ancestrale, la chiromancie, ou lecture des lignes de la main, intrigue et fascine ceux qui cherchent à en percer les mystères. Dans ce guide accessible et richement illustré, découvrez les secrets cachés dans le creux de votre main : lignes du coeur, du destin, du Soleil... Grace à des clés d'analyse simples, précises et efficaces, appuyées par des cas pratiques, vous apprendrez à décrypter votre chemin de vie et à mieux comprendre vos aspirations profondes. Amour, carrière, argent, spiritualité... Les réponses à vos questions pourraient bien se trouver à portée de main.