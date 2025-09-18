Inscription
#Essais

Le petit guide de la chiromancie

Christian Vidal

ActuaLitté
Découvrez la lecture des lignes de la main. Pratique divinatoire ancestrale, la chiromancie, ou lecture des lignes de la main, intrigue et fascine ceux qui cherchent à en percer les mystères. Dans ce guide accessible et richement illustré, découvrez les secrets cachés dans le creux de votre main : lignes du coeur, du destin, du Soleil... Grace à des clés d'analyse simples, précises et efficaces, appuyées par des cas pratiques, vous apprendrez à décrypter votre chemin de vie et à mieux comprendre vos aspirations profondes. Amour, carrière, argent, spiritualité... Les réponses à vos questions pourraient bien se trouver à portée de main.

Par Christian Vidal
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Christian Vidal

Editeur

Merci les Livres

Genre

Chiromancie

Le petit guide de la chiromancie

Christian Vidal

Paru le 18/09/2025

128 pages

Merci les Livres

10,95 €

9782383559139
© Notice établie par ORB
