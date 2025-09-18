Coeur d'ourse

Une ode à la vie sauvage et un inoubliable portrait d'ermite Niika n'a pas trente ans, mais il a une certitude : la ville ne peut pas faire de lui un homme bon. Avec l'espoir de trouver sa place dans le monde, il se met en quête de son âme. Seule la taïga peut révéler sa vraie nature. Sur les conseils d'un chaman evenk, Niika s'enfonce dans la forêt avec quelques livres, ses chiens de traîneau et de quoi chasser. Un jour, il fait une étrange découverte dans un piège à loup : une femme sauvage qui va bouleverser sa paisible retraite dans les bois. Entre voyage intérieur et quête de soi, cette aventure sibérienne est une ode à la vie sauvage et un inoubliable portrait d'ermite. Prix Eduard Vilde