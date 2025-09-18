Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Coeur d'ourse

Guillaume Gibert, Nikolai Baturin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une ode à la vie sauvage et un inoubliable portrait d'ermite Niika n'a pas trente ans, mais il a une certitude : la ville ne peut pas faire de lui un homme bon. Avec l'espoir de trouver sa place dans le monde, il se met en quête de son âme. Seule la taïga peut révéler sa vraie nature. Sur les conseils d'un chaman evenk, Niika s'enfonce dans la forêt avec quelques livres, ses chiens de traîneau et de quoi chasser. Un jour, il fait une étrange découverte dans un piège à loup : une femme sauvage qui va bouleverser sa paisible retraite dans les bois. Entre voyage intérieur et quête de soi, cette aventure sibérienne est une ode à la vie sauvage et un inoubliable portrait d'ermite. Prix Eduard Vilde

Par Guillaume Gibert, Nikolai Baturin
Chez Editions Paulsen

|

Auteur

Guillaume Gibert, Nikolai Baturin

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Littérature balte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coeur d'ourse par Guillaume Gibert, Nikolai Baturin

Commenter ce livre

 

Coeur d'ourse

Nikolai Baturin trad. Guillaume Gibert

Paru le 18/09/2025

Editions Paulsen

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375024577
9782375024577
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.