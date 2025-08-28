Inscription
Merci François !

Laurence de Louvencourt

Le pape François n'a laissé aucun de nous indifférent. A travers mille et un geste fort, mille et une parole, il nous a encouragés, accompagnés, et poussés à aller porter l'amour de Dieu aux "périphéries existentielles" , nous bousculant dans notre confort, il a ainsi contribué à faire grandir notre discernement et notre capacité d'agir. A travers notamment des extraits de ses plus grands textes, Il est vivant ! a souhaité rendre hommage à celui qui a su rejoindre tous les hommes de bonne volonté. Comme l'a dit Léon XIV, dès sa première apparition à la loggia de la basilique Saint-Pierre : "Merci pape François ! " Dans ce numéro également, retrouvez les premiers temps forts de ce nouveau pontificat qui s'inscrit dans la continuité de celui de son prédécesseur.

Par Laurence de Louvencourt
Chez Il est vivant !

Auteur

Laurence de Louvencourt

Editeur

Il est vivant !

Genre

Vie chrétienne

Paru le 28/08/2025

64 pages

