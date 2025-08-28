Un oracle célébrant les énergies de la nature, du coeur et de la vie dont les messages sont des poèmes écrits par Mathilde Fialaix, une poétesse engagée. DEPOSE UN SOUFFLE DE POESIE DANS TA VIE Fleurs de l'âme est un oracle poétique célébrant la magie de la nature et les murmures du coeur. Dans ce coffret, tu découvriras 44 cartes délicatement illustrées, accompagnées d'un livre de 112 pages dans lequel des poèmes t'apporteront douceur et réconfort. Au fil de la pratique, chaque tirage t'aidera à te reconnecter à toi-même avec bienveillance, en te guidant sur le chemin de la paix intérieure. Et si tu accueillais l'éclosion de ton âme ?