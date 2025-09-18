La rose pourpre du Caire de Woody Allen

Au coeur de la Grande Dépression, une femme trouve refuge dans le cinéma, jusqu'à ce que la frontière entre réalité et fiction s'efface. "La Rose pourpre du Caire" n'est pas seulement l'un des films les plus emblématiques de Woody Allen, mais aussi une réflexion sur l'amour du cinéma et le désir d'évasion. Cet ouvrage explore la genèse, le contexte et la signification du film, en proposant un voyage dans l'univers allenien avec une analyse du style, des influences et des thèmes récurrents du réalisateur, du surréalisme à la métafiction. Un livre incontournable pour tous les passionnés du cinéma de Woody Allen et de son regard poétique sur la magie du grand écran.