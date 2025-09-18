Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

La rose pourpre du Caire de Woody Allen

Patrice Lajus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au coeur de la Grande Dépression, une femme trouve refuge dans le cinéma, jusqu'à ce que la frontière entre réalité et fiction s'efface. "La Rose pourpre du Caire" n'est pas seulement l'un des films les plus emblématiques de Woody Allen, mais aussi une réflexion sur l'amour du cinéma et le désir d'évasion. Cet ouvrage explore la genèse, le contexte et la signification du film, en proposant un voyage dans l'univers allenien avec une analyse du style, des influences et des thèmes récurrents du réalisateur, du surréalisme à la métafiction. Un livre incontournable pour tous les passionnés du cinéma de Woody Allen et de son regard poétique sur la magie du grand écran.

Par Patrice Lajus
Chez Gremese International

|

Auteur

Patrice Lajus

Editeur

Gremese International

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La rose pourpre du Caire de Woody Allen par Patrice Lajus

Commenter ce livre

 

La rose pourpre du Caire de Woody Allen

Patrice Lajus

Paru le 23/10/2025

Gremese International

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366774184
9782366774184
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.