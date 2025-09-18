Inscription
#Essais

L'hospitalité déraisonnable

Will Guidara

ActuaLitté
Aujourd'hui, chaque entreprise peut faire le choix de l'hospitalité. Ce recueil de leçons sur le service et le leadership, apprises au cours d'une carrière dans l'hôtellerie, célèbre le seul principe qui ne sera jamais démodé : le désir humain d'être pris en charge. Dans cet aperçu des coulisses du monde de la restauration, Will Guidara nous montre comment trouver de la magie dans ce que nous faisons - pour nous-mêmes, pour les personnes avec lesquelles nous travaillons et pour celles que nous servons.

Par Will Guidara
Chez Valor Editions

|

Auteur

Will Guidara

Editeur

Valor Editions

Genre

Réussite personnelle

L'hospitalité déraisonnable

Will Guidara

Paru le 25/09/2025

Valor Editions

19,90 €

ActuaLitté
9782361171001
