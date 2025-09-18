L'hospitalité déraisonnable

Aujourd'hui, chaque entreprise peut faire le choix de l'hospitalité. Ce recueil de leçons sur le service et le leadership, apprises au cours d'une carrière dans l'hôtellerie, célèbre le seul principe qui ne sera jamais démodé : le désir humain d'être pris en charge. Dans cet aperçu des coulisses du monde de la restauration, Will Guidara nous montre comment trouver de la magie dans ce que nous faisons - pour nous-mêmes, pour les personnes avec lesquelles nous travaillons et pour celles que nous servons.