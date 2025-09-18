Inscription
Préparez votre succession

Le Particulier Editions, Arnaud Saugeras

- Il est indispensable d'anticiper sa succession pour assurer l'avenir de ses proches. Sans disposition particulière, la loi se charge de répartir les biens. - Toutes les clés pour protéger efficacement son conjoint ou partenaire de pacs, transmettre des biens à ses descendants, assurer l'avenir d'un enfant handicapé, ou encore partager dans une famille recomposée. - Dans cet ouvrage, tous les outils juridiques et fiscaux sont décortiqués et analysés, pour aider à déterminer la stratégie patrimoniale la plus adaptée à sa situation familiale et à ses objectifs. - Le point sur la fiscalité des donations et des successions

Chez Le Particulier Editions

Le Particulier Editions, Arnaud Saugeras

Le Particulier Editions

Successions, libéralité

Préparez votre succession

Paru le 18/09/2025

186 pages

26,00 €

9782357313729
© Notice établie par ORB
