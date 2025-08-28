Mes cartes de méditation

Un élégant coffret de 50 cartes, conçu pour offrir une évasion vers les destinations les plus apaisantes et inspirantes du monde, procurant un apaisement immédiat face au stress. Chaque carte est associée à une ambiance spécifique grâce à un code couleur : sérénité, dynamisme, puissance ou connexion à la nature et rédigée dans un style immersif qui transporte le lecteur. Un livret de prise en main est inclus dans le coffret. A s'offrir ou à offrir !