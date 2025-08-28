Inscription
#Essais

Mes cartes de méditation

Alison Davies, Amy Grimes, Françoise Fortoul

ActuaLitté
Un élégant coffret de 50 cartes, conçu pour offrir une évasion vers les destinations les plus apaisantes et inspirantes du monde, procurant un apaisement immédiat face au stress. Chaque carte est associée à une ambiance spécifique grâce à un code couleur : sérénité, dynamisme, puissance ou connexion à la nature et rédigée dans un style immersif qui transporte le lecteur. Un livret de prise en main est inclus dans le coffret. A s'offrir ou à offrir !

Par Alison Davies, Amy Grimes, Françoise Fortoul
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Alison Davies, Amy Grimes, Françoise Fortoul

Editeur

Editions Artémis

Genre

Méditation

Mes cartes de méditation

Alison Davies, Amy Grimes trad. Françoise Fortoul

Paru le 28/08/2025

14 pages

Editions Artémis

22,00 €

ActuaLitté
9782816023664
