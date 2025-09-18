L'inventaire officiel, illustré des 220 Monuments historiques des Landes. Le département des Landes est riche de 220 édifices protégés au titre des Monuments historiques. Parmi ceux-ci, le château de Poyanne, la ferme impériale de Solférino, le donjon de Lacataye à Mont-de-Marsan, la cathédrale d'Aire-sur-l'Adour, les arènes de Roquefort et de Dax, le pont Eiffel de Cazères-sur-l'Adour, ou encore les grottes du Pape et du Pouy. Cet ouvrage propose un panorama représentatif des différentes architectures de la région, illustré de plus de 120 photographies et documents d'archives parfois inédits. Réalisé par les services patrimoniaux de la Direction des Affaires culturelles, il est une invitation à la découverte des Monuments historiques des Landes.