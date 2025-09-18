Inscription
Monuments historiques des Landes

HC Editions

ActuaLitté
L'inventaire officiel, illustré des 220 Monuments historiques des Landes. Le département des Landes est riche de 220 édifices protégés au titre des Monuments historiques. Parmi ceux-ci, le château de Poyanne, la ferme impériale de Solférino, le donjon de Lacataye à Mont-de-Marsan, la cathédrale d'Aire-sur-l'Adour, les arènes de Roquefort et de Dax, le pont Eiffel de Cazères-sur-l'Adour, ou encore les grottes du Pape et du Pouy. Cet ouvrage propose un panorama représentatif des différentes architectures de la région, illustré de plus de 120 photographies et documents d'archives parfois inédits. Réalisé par les services patrimoniaux de la Direction des Affaires culturelles, il est une invitation à la découverte des Monuments historiques des Landes.

Par HC Editions
Chez HC Editions

|

Auteur

HC Editions

Editeur

HC Editions

Genre

Grandes réalisations

Monuments historiques des Landes

HC Editions

Paru le 18/09/2025

128 pages

HC Editions

24,50 €

ActuaLitté
9782357207912
© Notice établie par ORB
