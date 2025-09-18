L'essentiel de Thérèse d'Avila

Figure majeure de la mystique chrétienne, Thérèse d'Avila (1515-1582) a légué à la spiritualité occidentale l'un de ses plus grands chefs-d'oeuvre : Le Château intérieur. Dans ce texte inspiré et profondément humain, elle décrit les étapes de l'âme en quête de Dieu, à travers les " demeures " qui mènent jusqu'au centre de notre être, là où réside la Présence divine. Avec clarté et respect, Laurent Jouvet nous guide dans cette oeuvre lumineuse. Il en propose une relecture fidèle, mais traduite dans un langage accessible à l'homme et à la femme d'aujourd'hui. Son commentaire, à la fois spirituel et psychologique, fait résonner avec justesse l'expérience mystique de Thérèse, loin des clichés d'extases spectaculaires. Lucide, sobre, pragmatique, Thérèse offre un véritable manuel de vie intérieure, universel et toujours actuel étonnamment proche de la mystique de Maître Eckhart. Ce livre n'est pas réservé aux seuls croyants ou aux religieux : il s'adresse à tous ceux qui cherchent, avec sincérité, un chemin vers l'essentiel. A travers la sagesse de Thérèse et la voix contemporaine de Laurent Jouvet, c'est toute la richesse d'un itinéraire spirituel qui se révèle être encore pour nous au XXIe siècle un chemin vers le centre, vers l'union, vers Dieu.