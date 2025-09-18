Mes premières chansons mimées

Mon premier livre de chansons à mimer avec des puces sonores. Avec ses puces sonores qui chantent, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la chanson mise en musique. Une illustration évoquant la chanson à mimer accompagne chaque chanson. En écoutant, le petit peut observer les détails de l'image tout en mimant et chantant. Il retrouvera au fil des pages des grands classiques : " Sur le Pont d'Avignon " ; " Scions du bois " ; " Jean Petit qui danse " ; " Dansons la capucine " ; " Meunier tu dors " ; " Savez-vous planter les choux " et une nouvelle comptine pour cette nouvelle édition : " Une poule sur un mur ". Les illustrations pleines de charme de Camille Jourdy accompagnent ce moment complice avec l'enfant. Nouveau : 7 puces sonores et piles AAA