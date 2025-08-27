Le coffret surprise Stitch pour s'amuser avec son alien préféré ! Dans cette boîte, découvre plusieurs éléments pour en apprendre plus et jouer avec ton personnage favori. Tu pourras lire l'histoire du film, colorier un grand dessin et décorer ta chambre grâce au poster et aux deux figurines. Tu pourras aussi conserver cette belle boîte, très pratique pour y ranger tes affaires ! Ce coffret contient : - Le livre de l'histoire du film - Le poster du film - Un carnet de notes - Un coloriage géant - Des " cherche et trouve " - Stitch & Angel à assembler A partir de 5 ans.