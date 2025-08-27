Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

Stitch

Disney

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le coffret surprise Stitch pour s'amuser avec son alien préféré ! Dans cette boîte, découvre plusieurs éléments pour en apprendre plus et jouer avec ton personnage favori. Tu pourras lire l'histoire du film, colorier un grand dessin et décorer ta chambre grâce au poster et aux deux figurines. Tu pourras aussi conserver cette belle boîte, très pratique pour y ranger tes affaires ! Ce coffret contient : - Le livre de l'histoire du film - Le poster du film - Un carnet de notes - Un coloriage géant - Des " cherche et trouve " - Stitch & Angel à assembler A partir de 5 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Stitch par Disney

Commenter ce livre

 

Stitch

Disney

Paru le 27/08/2025

64 pages

Hachette

19,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017321064
9782017321064
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.