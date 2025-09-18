L'oiseau des glaces Carnets de bord arctiques La veille du départ, quelqu'un a posé la question. "Au Groenland ? Demain ? Une mission scientifique sur des mouettes ? Comment ça ? " Dans le premier train le lendemain, je me suis dit que la réponse avait été faible. Consternante, à vrai dire. Il faudrait répondre mieux, ou au moins essayer. Mais comment ? Peut-être en racontant le quotidien de la mission, au jour le jour. Et puis, à chaque occasion, expliquer la méthode, l'objectif visé, la raison de toute l'affaire. Raconter le comment, en somme, et tenter d'expliquer le pourquoi. Alors on accompagne ici trois biologistes au cours de deux missions au nord-est du Groenland. Là-haut s'installent en été quelques colonies d'un oiseau de mer arctique dont on aimerait comprendre un peu mieux le cycle de vie, et comprendre aussi pourquoi ce cycle semble ne plus tourner rond, depuis un moment. On parlera de changement climatique, inévitablement. Mais pas seulement. Alors on suit, jour après jour, quelques étapes de l'étude de cet oiseau, qui n'est qu'une mouette, après tout, et à quoi bon ? La mouette ivoire, l'oiseau des glaces. En danois, Ismåge.