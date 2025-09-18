Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'oiseau des glaces

Thomas Broquet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'oiseau des glaces Carnets de bord arctiques La veille du départ, quelqu'un a posé la question. "Au Groenland ? Demain ? Une mission scientifique sur des mouettes ? Comment ça ? " Dans le premier train le lendemain, je me suis dit que la réponse avait été faible. Consternante, à vrai dire. Il faudrait répondre mieux, ou au moins essayer. Mais comment ? Peut-être en racontant le quotidien de la mission, au jour le jour. Et puis, à chaque occasion, expliquer la méthode, l'objectif visé, la raison de toute l'affaire. Raconter le comment, en somme, et tenter d'expliquer le pourquoi. Alors on accompagne ici trois biologistes au cours de deux missions au nord-est du Groenland. Là-haut s'installent en été quelques colonies d'un oiseau de mer arctique dont on aimerait comprendre un peu mieux le cycle de vie, et comprendre aussi pourquoi ce cycle semble ne plus tourner rond, depuis un moment. On parlera de changement climatique, inévitablement. Mais pas seulement. Alors on suit, jour après jour, quelques étapes de l'étude de cet oiseau, qui n'est qu'une mouette, après tout, et à quoi bon ? La mouette ivoire, l'oiseau des glaces. En danois, Ismåge.

Par Thomas Broquet
Chez CNRS

|

Auteur

Thomas Broquet

Editeur

CNRS

Genre

Essais généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'oiseau des glaces par Thomas Broquet

Commenter ce livre

 

L'oiseau des glaces

Thomas Broquet

Paru le 18/09/2025

160 pages

CNRS

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782271155597
9782271155597
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.