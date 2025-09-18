La République à l'oeil nu

Une république n'est pas seulement une forme de régime, ou un ensemble de valeurs et de principes. C'est avant tout une forme d'action collective, par laquelle on fait exister, fonctionner, durer des choses communes. Les parents d'élèves qui participent à la vie des établissements ; les professeurs qui apprennent la grammaire ou les mathématiques à chacun ; les sapeurs-pompiers qui se portent au-devant du feu ; les soldats qui donnent leur vie ; les soignants au chevet des malades à l'hôpital ; les élus qui se réunissent en conseil municipal ; les députés qui, accompagnés par les fonctionnaires des ministères, préparent et votent les textes de loi : ce continuum ininterrompu de pratiques qui font exister le bien commun, c'est cela la république, tout simplement. Le présent ouvrage revient sur les formes d'engagement civique de la Grèce ancienne qui permettent de comprendre le phénomène républicain dans sa richesse et dans sa diversité. Il se lit comme un dialogue entre les expériences politiques de l'Antiquité et les expériences républicaines de tous pays, d'hier et d'aujourd'hui.