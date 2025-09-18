Le pays des grottes sacrées

Ayla guérisseuse : le sixième et dernier tome des Enfants de la Terre . Voilà une année qu'Ayla et Jondalar, son compagnon néandertalien, vivent à la Neuvième Caverne. D'abord mal accueillie par la tribu, la jeune Cro-Magnon a fini par se faire une place : ses talents de guérisseuse n'y étant pas pour rien. Si bien que la Première parmi Ceux Qui Servent la Grande Terre Mère songe à en faire sa successeuse. Une longue initiation aux secrets chamaniques s'annonce pour la jeune mère, dont les exigences s'accordent mal à la vie de famille... Bientôt, Ayla s'enfonce au plus profond des grottes sacrées - là où tout s'achève, là où tout a commencé...