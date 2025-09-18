Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le pays des grottes sacrées

Jean M. Auel, Jacques Bommarlat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ayla guérisseuse : le sixième et dernier tome des Enfants de la Terre . Voilà une année qu'Ayla et Jondalar, son compagnon néandertalien, vivent à la Neuvième Caverne. D'abord mal accueillie par la tribu, la jeune Cro-Magnon a fini par se faire une place : ses talents de guérisseuse n'y étant pas pour rien. Si bien que la Première parmi Ceux Qui Servent la Grande Terre Mère songe à en faire sa successeuse. Une longue initiation aux secrets chamaniques s'annonce pour la jeune mère, dont les exigences s'accordent mal à la vie de famille... Bientôt, Ayla s'enfonce au plus profond des grottes sacrées - là où tout s'achève, là où tout a commencé...

Par Jean M. Auel, Jacques Bommarlat
Chez Pocket

|

Auteur

Jean M. Auel, Jacques Bommarlat

Editeur

Pocket

Genre

Préhistoire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pays des grottes sacrées par Jean M. Auel, Jacques Bommarlat

Commenter ce livre

 

Le pays des grottes sacrées

Jean M. Auel trad. Jacques Bommarlat

Paru le 18/09/2025

1056 pages

Pocket

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266354370
9782266354370
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.