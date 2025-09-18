Méfiez-vous des femmes insomniaques

Annabel Abbs enquête sur les femmes pour qui la nuit et l'obscurité sont devenues des refuges, des lieux de réflexion et d'inspiration, avant de relier ces expérience à la sienne. A la suite d'une série de deuils, Annabel Abbs découvre avec effroi que le sommeil ne veut plus d'elle. Heures blêmes, nuits blanches... c'est un monde obscur qu'elle découvre alors, un univers parallèle où sa personnalité semble vaciller. Qui est cette Annabel nocturne, façonnée par d'autres hormones, régie par une horloge décalée ? A l'image des grandes noctambules que sont la plasticienne Louise Bourgeois, les écrivaines Sylvia Plath et Virginia Woolf, et si nous révisions nos aprioris sur cette " deuxième vie " qu'est l'insomnie ? Pour ne plus, jamais plus, avoir peur du noir... " Un élégant récit. Un livre émouvant. " France inter " Annabel Abbs montre que l'absence de sommeil et de lumière peut aussi être une force et une richesse. " Madame Figaro Egalement chez Pocket : Méfiez-vous des femmes qui marchent. Traduit de l'anglais par Béatrice Vierne