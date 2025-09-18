Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Méfiez-vous des femmes insomniaques

Béatrice Vierne, Annabel Abbs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Annabel Abbs enquête sur les femmes pour qui la nuit et l'obscurité sont devenues des refuges, des lieux de réflexion et d'inspiration, avant de relier ces expérience à la sienne. A la suite d'une série de deuils, Annabel Abbs découvre avec effroi que le sommeil ne veut plus d'elle. Heures blêmes, nuits blanches... c'est un monde obscur qu'elle découvre alors, un univers parallèle où sa personnalité semble vaciller. Qui est cette Annabel nocturne, façonnée par d'autres hormones, régie par une horloge décalée ? A l'image des grandes noctambules que sont la plasticienne Louise Bourgeois, les écrivaines Sylvia Plath et Virginia Woolf, et si nous révisions nos aprioris sur cette " deuxième vie " qu'est l'insomnie ? Pour ne plus, jamais plus, avoir peur du noir... " Un élégant récit. Un livre émouvant. " France inter " Annabel Abbs montre que l'absence de sommeil et de lumière peut aussi être une force et une richesse. " Madame Figaro Egalement chez Pocket : Méfiez-vous des femmes qui marchent. Traduit de l'anglais par Béatrice Vierne

Par Béatrice Vierne, Annabel Abbs
Chez Pocket

|

Auteur

Béatrice Vierne, Annabel Abbs

Editeur

Pocket

Genre

Histoire des femmes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Méfiez-vous des femmes insomniaques par Béatrice Vierne, Annabel Abbs

Commenter ce livre

 

Méfiez-vous des femmes insomniaques

Annabel Abbs trad. Béatrice Vierne

Paru le 18/09/2025

368 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266352659
9782266352659
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.