#Essais

On a tué Huey Long !

Jean-Marie Pottier

1935. Un sénateur promis à une grande carrière est assassiné. La fin d'un destin politique, le début d'une saga judiciaire. TRUE CRIME, FAITS DIVERS Il était le " Kingfish ", le gros poisson de la politique en Louisiane. Certains de ses partisans l'imaginaient déjà défier le président Roosevelt pour conquérir la Maison-Blanche en 1936. Le 8 septembre 1935, le sénateur Huey Long est tué par balles dans les couloirs du Capitole de l'Etat, à Baton Rouge. A l'époque, le suspect numéro un du meurtre est vite identifié : Carl Weiss, un médecin qui aurait cherché à se venger de l'éviction, par Long, de son beau-père d'un siège de juge. Ce jour-là, il aurait tiré sur le sénateur lors d'une échauffourée avant d'être abattu par ses gardes du corps. Ce qui n'empêche pas des théories alternatives de vite émerger, liées au possible destin politique national de Long ou à ses relations avec la mafia de la Nouvelle-Orléans, sur fond d'explosion du business des machines à sous. Et si Long avait en fait été abattu, plus ou moins accidentellement, par un de ses gardes du corps ? Et si la police locale avait ensuite enterré l'affaire ?

Jean-Marie Pottier
10/18

|

Auteur

Jean-Marie Pottier

Editeur

10/18

Genre

Criminalité

On a tué Huey Long !

Jean-Marie Pottier

Paru le 18/09/2025

256 pages

10/18

8,30 €

9782264085696
