
#Essais

Histoire des troupes de marine, de 1622 à nos jours

Collectif, Benoît Bodart

Les Troupes de marine, de leur création à nos jours : une histoire au plus près des combattants L'histoire des Troupes de Marine, de ses origines au XVIIe siècle à nos jours, n'a encore jamais fait l'objet d'aucune synthèse réalisée par des historiens suivant une démarche scientifique rigoureuse. La plupart des travaux qui ambitionnaient jusqu'alors de retracer le passé de cette Arme ont en commun de valoriser ce corps d'une façon hagiographique, brossant une " histoire par le haut " qui relate les faits de gloire des " grandes figures coloniales " telles que Gallieni, Marchand, Mangin ou Borgnis-Desbordes. Sous la direction de Benoît Bodart, les meilleurs spécialistes, civils et militaires, ont bâti une approche différente, mêlant étude prosopographique et témoignages afin d'offrir un regard " par le bas ", s'intéressant aussi bien à l'histoire de l'institution qu'aux hommes qui la composent. En s'appuyant chaque fois qu'il est possible sur des témoignages, l'ambition est aussi de faire découvrir des portraits de soldats et d'officiers, façonnés par leurs succès, leurs échecs et leurs combats. Autant de récits qui permettent de les approcher, de saisir la réalité de leurs engagements, de mieux comprendre ce qu'ils ont vécu lorsque s'imposait le fracas des armes. Engagées depuis le XVIIe siècle sur tous les fronts majeurs (en métropole comme à l'étranger), les Troupes de Marine ou assimilées sont des actrices incontournables pluriséculaires de la stratégie française. Cette histoire s'adresse aussi bien à un public de spécialistes civils ou militaires qu'au grand public, soucieux de se plonger dans l'histoire militaire de la France, du règne de Louis XIII à nos jours. Véritable bras armé des gouvernements successifs pour tout ce qui ressort de l'action militaire extérieure, l'Arme a été engagée au combat sous toutes les latitudes depuis le XVIIe siècle, sans oublier leur contribution à la défense de la métropole. Voici donc ici présenté, pour la première fois, le tableau le plus complet possible de cette histoire multiséculaire, et qui se poursuit aujourd'hui.

Par Collectif, Benoît Bodart
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Collectif, Benoît Bodart

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Histoire militaire

Histoire des troupes de marine, de 1622 à nos jours

Collectif, Benoît Bodart

Paru le 18/09/2025

432 pages

Librairie Académique Perrin

25,00 €

9782262086473
