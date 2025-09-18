Inscription
Quand l'Eglise s'effondre

Jacques-Benoît Rauscher

Pour résister quand tout vacille Abus, dérives, scandales... L'Eglise semble s'effondrer sous le poids des épreuves. Comment conserver la foi et l'espérance ? Comment, en tant que pierres vivantes de cet édifice, rester debout quand tout s'écroule autour de nous ? Par l'exemple éclairant de saint Dominique, qui vécut lui aussi à une époque tumultueuse pour l'Eglise, Jacques-Benoît Rauscher propose un chemin de résilience pour les croyants ébranlés, une feuille de route pour panser les blessures et envisager l'avenir avec audace. Une approche lucide et concrète. Une invitation à participer activement à la reconstruction en cours. "Un livre nécessaire, capable de réveiller en nous "la joie de croire et d'annoncer l'Evangile"". Alexia Vidot, La Vie. "D'une très grande finesse spirituelle, le dominicain n'élude rien de la honte, de la colère, du désespoir". Clotilde Hamon, Famille chrétienne. Frère dominicain, Jacques-Benoît Rauscher est régent des études de la Province de France. Il enseigne la théologie morale à l'Université catholique de Lyon. Il est l'auteur, notamment, de Découvrez la Doctrine sociale de l'Eglise avant d'aller voter, paru aux Editions du Cerf.

Par Jacques-Benoît Rauscher
Chez Cerf

|

Auteur

Jacques-Benoît Rauscher

Editeur

Cerf

Genre

Prière et spiritualité

Quand l'Eglise s'effondre

Jacques-Benoît Rauscher

Paru le 18/09/2025

144 pages

Cerf

7,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Scannez le code barre 9782204173360
9782204173360
