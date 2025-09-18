Les longueurs

Inscription
"Tu es fermée comme une outre, me dit maman. Toute floue, Lili. Et puis fuyante. Il se passe quelque chose, dis-moi. On t'a fait un sal coup ? Je peux t'aider ? Je te dépose au collège ? " Outre noire. Peinture. Soulages. Cours d'art plastique avec Mme Peynat en salle 2B. Concentre-toi, Lili. Trouve la solution. Il y a toujours une voie de réchappe. Les mamans savent, à peu près. D'instinct, elles devinent. A peu près. La mienne sait que dans sa fille quelque chose ne marche plus. PRIX VENDREDI 2022 Premier prix national de littérature adolescente, le prix Vendredi a été créé en 2016 pour valoriser le dynamisme et la qualité de création de la littérature adolescente contemporaine. Nommé prix Vendredi, en référence à Michel Tournier, il récompense un ouvrage francophone destiné aux plus de 13 ans. PRIX LU ET PARTAGE 2023 PRIX T'AIMES LIRE 2023

