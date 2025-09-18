Inscription

#Essais

Cahiers de l'été 1944

Jean-Baptiste Duroselle, Laurence Badel

ActuaLitté
"J'ai besoin d'exprimer ma rage, un besoin violent, et inexorable". C'est d'abord le cri d'un témoin en colère qui traverse ces cahiers rédigés à la fin de l'été 1944. Très vite, cependant, apparaît la capacité d'analyse du jeune historien de vingt-sept ans, assistant depuis l'Auvergne à la reconquête du territoire par les forces alliées : il entreprend de retracer, en même temps qu'un cheminement intérieur, ce qu'il appelle "l'histoire morale" de la France du début des années 1940, une histoire faite d'humiliation, de frustration et de honte, sentiments qui cèdent lentement le pas à une fierté renouvelée. Réquisitoire implacable et exercice d'introspection, ce texte inédit de Jean-Baptiste Duroselle (1917-1994), l'un des fondateurs de l'école française de l'histoire des relations internationales, constitue, huit décennies plus tard, un document précieux et sans concession pour comprendre Vichy et l'Occupation.

Par Jean-Baptiste Duroselle, Laurence Badel
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jean-Baptiste Duroselle, Laurence Badel

Editeur

Editions Gallimard

Genre

occupation

Cahiers de l'été 1944

Jean-Baptiste Duroselle

Paru le 18/09/2025

208 pages

Editions Gallimard

17,00 €




