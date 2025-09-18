Inscription
#Essais

Sargent

Caroline Corbeau-Parsons

ActuaLitté
"[Sargent] offre le spectacle étrangement inquiétant d'un talent qui, au seuil de sa carrière, n'a déjà plus rien à apprendre". Henry James, 1883 John Singer Sargent (1856-1925) est un des artistes américains les plus célèbres de sa génération. Alors qu'il est adulé aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, son nom et son oeuvre restent largement méconnus en France. C'est pourtant à Paris que Sargent s'est formé, a connu ses premiers succès et a exécuté certains de ses plus grands chefs-d'oeuvre. Au début de sa carrière, entre 1874 et 1884, le jeune peintre alors installé dans la capitale côtoie nombre d'artistes, d'écrivains et de mécènes éclairés. Au sein de l'étourdissant monde de l'art parisien, il forge son style virtuose et déploie son talent hors du commun. Cette période restera sans doute la plus décisive et la plus vibrante de sa carrière.

Par Caroline Corbeau-Parsons
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Caroline Corbeau-Parsons

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Découvertes Gallimard

Sargent

Caroline Corbeau-Parsons

Paru le 18/09/2025

64 pages

Editions Gallimard

11,50 €

ActuaLitté
9782073121110
