Boîte à fiches Brevet

Tous les outils pour réussir son Brevet ! 180 fiches de révision synthétiques pour aller à l'essentiel dans toutes les matières. La boîte propose également des cartes, des schémas, des documents clés, des méthodes de révision et des exercices pour se tester. Tout le programme dans chaque matière : - 6 matières : Français, Mathématiques, Histoire-géographie-éducation morale et civique, Sciences de la vie et de la Terre, Physique-Chimie et Technologie - 180 fiches de révision pour aller à l'essentiel - Des cartes, des schémas, des documents clés - Des synthèses de cours audio pour mieux retenir, en scannant les QR codes. + de 80 résumés de cours à écouter et un accès gratuit à l'application (Lien -> https : //www. objectifbrevet. com/) !