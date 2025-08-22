Inscription
Boîte à fiches Brevet

Rue des écoles

ActuaLitté
Tous les outils pour réussir son Brevet ! 180 fiches de révision synthétiques pour aller à l'essentiel dans toutes les matières. La boîte propose également des cartes, des schémas, des documents clés, des méthodes de révision et des exercices pour se tester. Tout le programme dans chaque matière : - 6 matières : Français, Mathématiques, Histoire-géographie-éducation morale et civique, Sciences de la vie et de la Terre, Physique-Chimie et Technologie - 180 fiches de révision pour aller à l'essentiel - Des cartes, des schémas, des documents clés - Des synthèses de cours audio pour mieux retenir, en scannant les QR codes. + de 80 résumés de cours à écouter et un accès gratuit à l'application (Lien -> https : //www. objectifbrevet. com/) !

Par Rue des écoles
Chez Rue des Ecoles

Auteur

Rue des écoles

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Multi-matières 3e

Boîte à fiches Brevet

Rue des écoles

Paru le 22/08/2025

180 pages

Rue des Ecoles

29,95 €

9782820818645
