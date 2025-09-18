P'tit Loup Mon cherche et trouve sonore

Ecoute, cherche et trouve avec P'tit Loup : le nouveau livre sonore 20 touches ! Un nouveau titre dans ce format de livre sonore chez P'tit Loup : un module avec 20 touches ! Sur chaque double-page, l'enfant doit trouver 5 éléments. Il les cherche grâce à l'illustration mais aussi grâce au son correspondant à l'élément (cris d'animaux, bruit de transport, d'outils, d'objets du quotidien...) 20 doubles-pages avec des univers du quotidien de P'tit Loup : parc, école, cuisine, ferme... A la fin une page avec des sons à deviner !