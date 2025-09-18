Valkyrie Apocalypse. La légende de Lü Bu Tome 7

La légende de l'invincible guerrier chinois de Valkyrie Apocalypse ! N'obéissant qu'à sa propre volonté, Lü Bu poursuit sa quête de puissance... et, en une seule frappe, il terrasse Octavinus, le grand favori du tournoi. Après cette victoire écrasante, Commode lui ordonne de rejoindre ses rangs... Le général volant refuse, avec sa nonchalance habituelle : il ne vit que pour le combat ! La demi-finale l'oppose désormais à Cesc, la légende vivante du Colisée. Connu pour son incroyable agilité, il esquive les attaques adverses comme personne. Pour Lü Bu, il s'agit d'un sérieux concurrent... La force brute pourra-t-elle venir à bout d'un tel guerrier ? Dans ce dernier volume, Takeo Ono honore la légende de Lü Bu en faisant la part belle aux combats dantesques... Une épique conclusion digne du "dieu de la guerre' !