Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Valkyrie Apocalypse. La légende de Lü Bu Tome 7

Takeo Ono, Alex Ponthaut, Clair Obscur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La légende de l'invincible guerrier chinois de Valkyrie Apocalypse ! N'obéissant qu'à sa propre volonté, Lü Bu poursuit sa quête de puissance... et, en une seule frappe, il terrasse Octavinus, le grand favori du tournoi. Après cette victoire écrasante, Commode lui ordonne de rejoindre ses rangs... Le général volant refuse, avec sa nonchalance habituelle : il ne vit que pour le combat ! La demi-finale l'oppose désormais à Cesc, la légende vivante du Colisée. Connu pour son incroyable agilité, il esquive les attaques adverses comme personne. Pour Lü Bu, il s'agit d'un sérieux concurrent... La force brute pourra-t-elle venir à bout d'un tel guerrier ? Dans ce dernier volume, Takeo Ono honore la légende de Lü Bu en faisant la part belle aux combats dantesques... Une épique conclusion digne du "dieu de la guerre' !

Par Takeo Ono, Alex Ponthaut, Clair Obscur
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Takeo Ono, Alex Ponthaut, Clair Obscur

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Valkyrie Apocalypse. La légende de Lü Bu Tome 7 par Takeo Ono, Alex Ponthaut, Clair Obscur

Commenter ce livre

 

Valkyrie Apocalypse. La légende de Lü Bu Tome 7

Takeo Ono trad. Alex Ponthaut

Paru le 18/09/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032719534
9791032719534
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.