En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Prison : Mode d'emploi

Idriss Turner

L'originalité de mon livre est que j'emmène mon lecteur en immersion total à l'intérieur d'une maison d'arrêt, en lui donnant les tenants et les aboutissants. J'explique tous les trucs et astuces pour survivre en prison et surtout comment "faire sa peine sans faire de peine" . Je "debunk" pas mal de clichés et apporte à mon lecteur des anecdotes authentiques que j'ai véritablement vécues. Ce livre est une immersion complète dans la peau d'un détenu d'une maison d'arrêt française, de son arrivée jusqu'à sa sortie, en passant par sa réinsertion. J'explique le fonctionnement interne d'une prison française avec ses mauvais côtés mais aussi certains "bons côtés" , ignorés du commun des mortels. J'y déconstruis certains mythes propagés par le cinéma hollywoodien ou la plupart des gens imaginent que les prisons françaises sont les copies conforme des prisons américaines ; avec un uniforme orange, un réfectoire pour manger et des agressions sexuelles sous la douche avec la légendaire savonnette. !! J'informe mon lecteur du mode opératoire à l'intérieur et surtout des erreurs à ne pas commettre, tant avec l'administration pénitentiaire, qu'avec les autres détenus. Comme je pars du principe que tout le monde peut se retrouver en prison un jour, pour X raisons, avec ce livre, ils seront prêts à affronter cette épreuve dans de meilleures conditions.

Par Idriss Turner
Chez Editions Balland

Auteur

Idriss Turner

Editeur

Editions Balland

Genre

Littérature française

Prison : Mode d'emploi

Idriss Turner

Paru le 25/09/2025

240 pages

Editions Balland

17,00 €

9782940556076
